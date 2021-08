A Cosseria si gioca a padel grazie al nuovo campo in frazione Lidora - IVG.it

Cosseria. “Dopo anni di inattività Cosseria punta di nuovo sullo sport”. Così l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Molinaro presenta il progetto dell’Asd Dive Padel Club di Mirco e Marcello Di Venanzio, che domenica 8 agosto alle ore 15 inaugurerà il campo in frazione Lidora.

“Un sogno diventato realtà – commenta il vice sindaco Tamara Urru – Con questa iniziativa sarà possibile per giovani e meno giovani appassionarsi ad una nuova disciplina sportiva,

un mix tra il tennis e lo squash. Dopo aver dato in gestione il campo da calcio alla società di Cengio, e quindi aver riattivato la struttura che da troppo tempo era inutilizzata, arriva questa novità, grazie all’impegno degli amministratori comunali, dei tecnici e al sostegno di numerose realtà economiche”.

“Ringraziamo in particolar modo l’Impresa edile Bellissimo, Leader Sicurezza, Pizzeria Ristorante Totó, AutoCosseria, Fiorista Monica senza dimenticare S.G.A. Sport e Italgreen, senza i quali il campo non avrebbe visto la luce in tempi record”, conclude il vice sindaco.