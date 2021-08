A Celle Gherardo Colombo presenta il suo ultimo saggio scritto con Liliana Segre - IVG.it

Celle Ligure. Verrà a Celle per presentare il suo ultimo libro, l’ex magistrato Gherardo Colombo. Un’ opera scritta con Liliana Segre, cittadina onoraria del paese.

Appuntamento il prossimo 10 settembre con l’autore, già consulente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul terrorismo e successivamente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla mafia, che si dedica da anni alla riflessione pubblica sulla giustizia e sull’educazione alla legalità.

L’ultimo dei suoi saggi è “La sola colpa di essere nati”, con Liliana Segre.

Un dialogo, in cui i due autori ripercorrono la storia dell’ex deportata, quei drammatici momenti personali e collettivi.

Si interrogano sull’importante e profonda differenza che intercorre tra giustizia e legalità sottolineando la necessità di non voltare mai lo sguardo davanti alle ingiustizie, per fare in modo che le pagine più oscure della nostra storia non si ripetano mai più. L’evento è stato fortemente voluto e organizzato dall’Anpi cellese e varazzina: i posti sono limitati, occorre prenotarsi. La presentazione in piazzetta Arecco.