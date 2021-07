Zuccarello, trentenne trovato senza vita vicino ad un fiume - IVG.it

Zuccarello. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Zuccarello dove un trentenne ha perso la vita mentre si trovava nei pressi di un fiume.

Sul posto per soccorrere il giovane sono subito interventi i militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica Sierra 2. Purtroppo tutti i tentativi dei sanitari di rianimarlo non sono serviti. Sul luogo della tragedia si sono recati anche i carabinieri e il medico legale. Quest’ultimi, in particolare, in questi minuti stanno effettuando gli accertamenti del caso.

Al momento non è ancora chiara la causa della morte, ma secondo quanto riferito il ragazzo (un arabo) potrebbe essere stato colto da un malore mentre si trovava nel fiume.