Windsurf, atleti loanesi sugli scudi in Coppa Italia: Matilde Fassio andrà ai Campionati Europei - IVG.it

Con un totale di circa duecento atleti, di età compresa tra i nove e i diciannove anni, si è svolta presso il Circolo Surf Torbole sul Lago di Garda la terza Tappa della Coppa Italia techno 293.

La settimana di regata, iniziata con la tempesta che martedì scorso ha provocato qualche danno per la caduta di due alberi, è proseguita con vento sostenuto e costante, soprattutto nelle prime ore del mattino, con intensità anche sopra i venti nodi, che ha permesso la disputa di sei prove. Nelle quali hanno ben figurato gli atleti di Loano.

Davide Enrico nella categoria Under 17 ha terminato tredicesimo overall e decimo italiano su 81 partecipanti. Matilde Fassio nella categoria PLUS è arrivata prima femminile e settima assoluta. Carola Enrico nella categoria PLUS si è classificata decima assoluta e seconda femminile Sara Galati, sempre nella categoria PLUS, che è stata fermata il primo giorno dalle condizioni di vento eccessivo, chiude in ventunesima posizione con buoni piazzamenti nelle ultime prove.

L’ottimo risultato conseguito porta Matilde Fassio in vetta alla Ranking List annuale con relativa convocazione per i Campionati Europei previsti a Tallin in Estonia ad agosto. I ragazzi del CN Loano sono al lavoro nella scuola Windsurf presso il Circolo per preparare Campionato italiano giovanile che si svolgerà a Cagliari dal 2 al 5 Settembre.