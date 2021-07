Wimbledon, Toti rende onore a Berrettini: "Un combattente fino alla fine" - IVG.it

“Un combattente, fino alla fine, che comunque entra nella storia”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha reso onore a Matteo Berrettini, arrivato in finale a Wimbledon.

Per il tennista azzurro, purtroppo, è arrivata una sconfitta: troppo forte Novak Djokovic, che dopo un primo set in sordina ha messo il turbo e ha vinto in rimonta 3-1.

“A 25 anni Matteo Berrettini è il primo italiano a sfiorare la vittoria a Wimbledon – ricorda Toti – Grazie Matteo, ci hai fatti sognare. E siamo certi non sarà l’ultima volta”.