Vertenze industriali, ordine del giorno in Consiglio regionale: "Riattivare i tavoli ministeriali" - IVG.it

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 312, presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a farsi parte attiva nei confronti del Governo per sollecitare l’apertura, come richiesto dai sindacati, di nuove sedi di confronti per la risoluzione dei tavoli ministeriali a partire dalle vertenze industriali aperte in Liguria.

Arboscello, in particolare, ha ricordato la crisi Funivie, e l’avvicinarsi di scadenze importanti come le procedure di vendita di Piaggio Aerospace e i nuovi assetti Bombardier, che richiedono interventi e verifiche urgenti per il futuro degli stabilimenti.

“Sono sette attualmente i tavoli di crisi aperti al Mise per un totale di circa 3.500 lavoratori liguri a rischio e la maggior parte di questi impattano nel savonese”, premette Roberto Arboscello nel presentare l’ordine del giorno: “Si tratta di settori strategici e anche per questo chiediamo alla giunta e al presidente di sollecitare l’apertura di nuove sedi di confronti per la risoluzione dei tavoli di crisi ministeriali e un impegno per riaprire i tavoli già esistenti. Ma soprattutto, è importante l’istituzione di un osservatorio permanente regionale sulle crisi industriali. Non basta infatti affrontare le singole crisi con dossier separati, ma serve una visione d’insieme per poter incidere a livello regionale sul tema del lavoro”.

Luca Garibaldi, capogruppo Partito Democratico-Articolo1 in Regione aggiunge: “Serve una nuova politica industriale per la nostra Regione. Non Bisogna essere solo spettatori ma protagonisti. Tempo fa abbiamo lanciato la proposta di un patto per il lavoro e per l’ambiente per mettere a sistema mondi produttivi, mondo del lavoro e ricerca su soluzioni che consentano una transizione giusta, e sostenibile del nostro tessuto produttivo. Ci sono le risorse, devono emergere idee e proposte per salvaguardare il lavoro e dare nuove opportunità di crescita in settori strategici e di alto valore aggiunto”.