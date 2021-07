Vbc Savona, la prima storica Coppa Italia Serie D è diventata realtà - IVG.it

Savona. Una cavalcata trionfale terminata nel migliore dei modi. Non si potrebbe definire altrimenti il percorso che ha portato la Vbc Savona ad imporsi nella Coppa Italia regionale di Serie D, una competizione avvincente riuscita nonostante la mancanza di pubblico a regalare svariate emozioni.

È così che, dopo aver brillantemente superato il proprio girone uscendo sconfitta soltanto contro l’Albisola Pallavolo, la squadra dei coach Siccardi e Mondelli è stata capace prima di superare con doppio un netto 3-0 il Rapallo in semifinale e poi di presentarsi alla finale con una grinta davvero incredibile. È così che i biancorossi hanno prima costretto al tie-break gli avversari dell’Imperia fuori casa, questo per superarli successivamente tra le mura amiche con un 3-1 che ha regalato il titolo a capitan Levati e compagni.

Al termine del match che ha permesso alla Vbc di laurearsi campione hanno preso la parola anche il coach Siccardi e la vice-presidente Giaccardi, la quale ha dichiarato: “Oggi è un giorno di festa, una bellissima serata in cui i nostri ragazzi hanno saputo esprimersi con la giusta determinazione eludendo il terribile caldo e riuscendo ad ottenere un risultato che sinceramente non mi aspettavo.“

In seguito ha poi scelto di esprimere la propria opinione anche il tecnico della squadra riuscita a trionfare, il quale ha aggiunto: “Sono contento per Daniela (Giaccardi, la vice-presidente, ndr) e per Savona, questa è una vittoria che porta in alto il nostro nome e quello della nostra città, la pallavolo maschile doveva tornare anche all’ombra della Torretta e così è stato.”

Proprio la vice-presidente ha successivamente proseguito ringraziando i propri tecnici ed i propri giocatori, questo per un progetto maschile che continuerà ad essere valorizzato con la speranza che in molti possano avvicinarsi al mondo Vbc. Dello stesso avviso il coach Siccardi, il quale ha ribadito come il volley maschile meriti di tornare in alto soprattutto per dare lustro ad una città come quella di Savona.

Prosegue la festa dunque in casa Vbc, questo però con il prossimo anno che non vedrà in biancorosso uno degli assoluti protagonisti della stagione appena conclusasi, ovvero quel coach Siccardi che ha scelto di sposare il progetto dell’Albenga diventando il nuovo allenatore delle ragazze ingaune della Serie C.