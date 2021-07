Varazze, successo per il primo Meeting delle Scuole di Vela savonesi - IVG.it

Sabato scorso il Varazze Club Nautico ha ospitato il primo dei quattro Meeting, distribuiti sul territorio savonese e organizzati dal Comitato della I-Zona, rivolti a tutti i bambini di età compresa tra i sei e i nove anni e tra i nove e i tredici anni iscritti alla Scuola Vela FIV per l’anno in corso.

“Giornatona oggi con il primo Meeting Provinciale delle Scuole di Vela. Vela, Windsurf, Sup, Kite, attività motoria per ben 51 partecipanti – scrivono sulla loro pagina Facebook gli organizzatori dell’evento, i responsabili del Varazze Club Nautico – Grazie al Comitato I Zona FIV, al fantastico staff di istruttori coordinato da Veronica Rocca, agli allievi istruttori della I-Zona e a tutti i circoli partecipanti”.

Il secondo appuntamento si tenuto ieri ad Arenzano (Circolo Velico Arenzano), mentre i prossimi si svolgeranno a Ceriale (LNI Ceriale) sabato 24 luglio e a Spotorno (LNI Spotorno) venerdì 30 luglio.

I Meeting sono incentrati sul “Gioco Vela”, attraverso i quali gli allievi più meritevoli potranno accedere al Meeting Zonale, evento conclusivo della stagione estiva di Scuola Vela. Le attività si svolgono nelle acque antistanti il circolo organizzatore con il seguente programma di attività: briefing alle 8, presentazione giornata e suddivisione gruppi alle 9, armamento e regolazione imbarcazioni alle 9:30, attività ludico-ricreative in acqua e a terra alle 10, rientro imbarcazioni alle 12:30 per il pranzo, attività pomeridiana dalle 14:30 alle 17:30 con premiazioni alle 18. Imbarcazioni ed attrezzature sono state messe a disposizione dal Comitato I-Zona e dai Circoli Organizzatori.

“E’ stata un’occasione di divertimento per gli allievi e di confronto nonché di incontro per gli Istruttori ed i Circoli partecipanti – dice Marcella Ercoli, consigliere I-Zona e responsabile zonale del programma Scuola Vela – La FIV punta molto su quest’attività rivolta alla base, il gioco vela è basato sulla multidisciplinarietà e può far scoprire tutte le discipline legate al nostro sport”.