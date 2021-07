Varazze, si è concluso il progetto di Danza, Mare e Solidarietà: "E' stato un successo" - IVG.it

Varazze. “Si è concluso con successo il trittico di tre intensi pomeriggi (lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 giugno 2021) di Danza, Mare e Solidarietà nella Colonia Marina “Henry Dunant”: un atteso appuntamento organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Danzastudio Varazze in collaborazione con il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Varazze, il quale, con professionalità e competenza da alcuni anni la gestisce”. E’ questo il commento dell’associazione Ponente Varazzino all’evento che si è tenuto a fine giugno.

Nei tre pomeriggi di scuola di danza in riva al mare, insegnanti dell’Asd Danzastudio Varazze coordinate dalla Direttrice Giovanna Badano, hanno organizzato i seguenti corsi: Elementare, Medio, Tip Tap, Propedeutico, Hip Junior e Predanza.

“Sono stati tre pomeriggi belli, gioiosi e diversi per darci l’arrivederci a settembre – dichiara Giovanna Badano, Direttrice di Danzastudio Varazze – ringrazio la Colonia e i Volontari del Comitato Locale della CRI per la bella accoglienza, per averci dato l’opportunità di organizzare il riuscito evento, che ha anche dato ulteriore visibilità alla spiaggia gestita della Croce Rossa Varazze”.

“In tanti – prosegue – non erano a conoscenza e ora, volendo, sanno di poter trascorrere una giornata diversa al mare, pranzare al fresco e con ottimi piatti, oppure passare una domenica in completo relax. Felice di aver contribuito a questa scoperta, rivolgo ancora un grande grazie ai colontari per tutto ciò che fanno ogni giorno. La scuola Danzastudio Varazze – conclude – riprenderà a settembre i suoi corsi regolari nella propria sede forse con ‘Vetrina di Danza’, lo stage per un inizio Anno Accademico ‘wow'”.