Varazze, la minoranza: "Evitare la chiusura dell'ufficio postale di Pero" - IVG.it

Varazze. Evitare la chiusura degli uffici postali nella frazione di Pero. È questa la richiesta dei consiglieri Paola Busso, Gianantonio Cerruti e Isabella Parini che hanno presentato un’interrogazione al vicesindaco facente funzione Luigi Pierfederici.

A preoccupare la minoranza, infatti, è che la chiusura – programmata dal 19 al 27 agosto – sia solo un preludio del futuro depotenziamento, se non della chiusura definitiva dell’ufficio. Oltre al fatto che potrebbe causare possibili sovraccarichi di lavoro e quindi disagi per l’unico ufficio postale esistente nel centro città.

“Si tratta di un servizio fondamentale e irrinunciabile per i residenti dell’entroterra dei comuni di Varazze e Stella, essendo l’unico rimasto nella zona dopo la chiusura di quelli di Alpicella, Faje e Casanova negli ultimi anni – sottolineano i consiglieri -. È la prima volta in tantissimi anni che l’ufficio postale di Pero subisce una chiusura del genere e a quanto pare per mancanza di risorse umane”.

“Per risolvere la mancanza di personale, Poste Italiane dovrebbe assumere anziché chiudere gli uffici in un periodo di ripresa economica e di e-commerce in continua espansione”.

“Siamo allarmati da questa situazione e chiediamo al sindaco se ne è a conoscenza e cosa intende fare per evitarlo. Il primo cittadino di Stella, dove l’ufficio postale subirà lo stesso trattamento nello stesso periodo, ha già provveduto con le debite rimostranze presso la sede competente di Poste Italiane”, concludono.