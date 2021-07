Varazze 2021, il candidato sindaco Antonio Ghigliazza: "Unire una città divisa, in lista esperienza ma anche giovani preparati" - IVG.it

Varazze. Sarà l’avvocato Antonio Ghigliazza, già sindaco di Varazze, a sfidare Luigi Pierfederici candidato designato dal primo cittadino uscente Alessandro Bozzano (dimissionario).

Dopo le anticipazioni di IVG.it ecco l’annuncio ufficiale dopo la riunione di ieri sera del gruppo “Varazze Domani”, formatosi già nel 2020, per fissare le linee programmatiche. Al centro della proposta la qualità della vita dei residenti: “Varazze è sempre stata una città dove si sono confrontate idee e progetti anche in modo appassionato ma mai come negli ultimi anni si è registrato una divisione così profonda. Il primo dei miei obiettivi è riunire tutta la città e riunire amici e nemici perché siamo un’unica, grande e forte comunità” ha esordito Ghigliazza.

“Una città bella, moderna, pulita, illuminata e sicura è il miglior posto dove vivere ma è anche una città più accogliente per i suoi ospiti” ha sottolineato l’avvocato Ghigliazza, che prosegue: “E’ necessario un migliore e più forte impegno finanziario per alleviare il disagio sociale accentuato dall’emergenza Covid-19 sia per i privati cittadini sia per le attività economiche”.

Trasparenza, coraggio ma anche innovazione e una nuova generazione pronta a dare una mano determinate. Per questo l’avvocato Ghigliazza ha chiesto durante l’incontro di avere a fianco a sé, nella qualità di vicesindaco, la consigliere uscente Paola Busso capace e propositiva e uno degli elementi fondamentali per riportare Varazze a un ruolo di eccellenza.

“E’ inammissibile vivere in un luogo bellissimo come Varazze e vederlo così trascurato, angoli meravigliosi completamente dimenticati – ha detto la stessa Busso -. È necessario che i nostri bambini abbiano spazi sicuri e curati in cui giocare, è necessario che ogni luogo della città sia accessibile, pulito e ordinato, è necessario ampliare e rafforzare tutti i servizi fondamentali”.

A termine serata il candidato sindaco Ghigliazza ha espresso la volontà di formare una squadra giovane, dinamica e competente. In tono scherzoso, in riferimento alla sua età, ha affermato che metterà a disposizione esperienza, credibilità ed affidabilità, indispensabili per poter partire subito in modo operativo e puntuale a intervenire sulla città, da affiancare alle nuove energie che saranno in campo nella squadra che si presenterà al giudizio dei varazzini.