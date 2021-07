Varazze 2021, Articolo Uno: "Sorpresi dal Pd. Non ci interessa correre con chi ha sensibilità troppo diversa dalla nostra" - IVG.it

Varazze. Al lavoro per trovare energie e pensare a come presentarsi per le elezioni amministrative del prossimo autunno. Giorni di consultazioni per Articolo Uno in vista dell’appuntamento con le urne.

“Ci stiamo impegnando per trovare le risorse finalizzate a una lista che abbia come caposaldo quella convergenza di persone che abbiamo determinati valori per evitare, un domani, scontri”, afferma il portavoce varazzino Antonio Bisceglia.

Come sarà dunque la fase costruttiva?

“Quella di coinvolgere le altre forze progressiste, ovviamente Pd compreso. Non una lista civica che tenda soltanto a soddisfare dei numeri, ma con finalità ben precise”.

Arrabbiati con il Pd, dopo le recenti scelte di alcuni iscritti?

“Arrabbiati no, sorpresi sì. Perché siamo stati coinvolti solo marginalmente, perché i patti erano diversi”.

Un eventuale dialogo con Busso, Cerruti e gli altri?

“Preferisco non parlare di persone che conosco poco. A noi, francamente, non interessa correre insieme a chi ha una sensibilità troppo diversa dalla nostra”.

Dunque ci troviamo difronte a un Pd spaccato?

“Bisognerebbe chiederlo al Pd. Sicuramente qualche problema c’è, perché a noi risulta che, a livello provinciale, tutta la segreteria sia dimissionaria”.

Sul futuro di questa probabile lista di Articolo Uno si saprà qualcosa di più il prossimo 17 luglio quando, in occasione della visita a Savona del parlamentare Federico Fornaro ci sarà il direttivo per gettare le basi in vista delle elezioni.