Vado, partiti i lavori per mettere in sicurezza il torrente Segno: dureranno circa un mese - IVG.it

Vado Ligure. Sono iniziati oggi i lavori di disalveo per il torrente Segno in corrispondenza del passante ferroviario di collegamento tra parco Doria e il porto.

“I lavori sono finalizzati a garantire il deflusso in sicurezza delle piene in alveo, in vista della prossima stagione autunnale – fanno sapere dall’Autorità di Sistema Portuale -, e costituiscono un intervento di manutenzione idraulica che stiamo eseguendo in anticipo rispetto alla generale messa in sicurezza del torrente”.

L’intervento, realizzato dall’impresa Tecnotatti, è stato approvato dalla Regione Liguria, Settore difesa del suolo Savona, e durerà un mese circa.