Vado, il Dagnino si prepara alla seconda giornata del torneo estivo “il club rossoblù” - IVG.it

Due giorni all’insegna dell’amicizia e del divertimento. Incarnano questo spirito i tornei estivi organizzati al Dagnino di Vado Ligure, un’occasione per tornare a sorridere e a sfidarsi successivamente ad un periodo difficile scandito dai contagi e dalla pandemia da Covid 19. Otto squadre delle leve 2005-2006 si sono infatti date battaglia appunto a Vado sui campi del Dagnino nella prima edizione del torneo estivo “Il Club Rossoblù”.

Dopo due giorni di sfide hanno prevalso in finale i ragazzi del Susocar allenato dall’ottimo mister Vismara sulla compagine dei Birrareal che ben si sono comportati tenendo testa fino all’ultimo minuto pur giocando sotto leva. Nella finale per assegnare il terzo e quarto posto è stato invece il Team Zuno a prevalere di misura sul Team Zero.

Premi speciali sono andati anche al miglior giocatore, Pesce del team Zuno, il miglior portiere, Bottero dei Birrareal, il miglior marcatore, Marta del team Susocar e al miglior gesto tecnico, Melillo dei Gigiboys.

Le prossime date del torneo adesso vedranno impegnate le squadre iscritte proprio domani e dopo, il 10/11 luglio (leva 07/08), con la leva 2011/2012 protagonista il 17 e 18 luglio e quella 2009/2010 il 24 e 25 luglio.