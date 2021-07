Vado, è stata una domenica di calcio e spensieratezza allo stadio Chittolina - IVG.it

Vado Ligure. È nata da una trovata del Presidente Franco Tarabotto la manifestazione svoltasi domenica allo stadio Ferruccio Chittolina. Una volta acceso il nuovissimo impianto luci d’ultima generazione e dopo aver stipulato una proficua collaborazione con “Vado On Line” e con la suggestiva nuova realtà “White Rabbit United” è stato realizzato per oltre cento bambini e bambine un torneo di calcio a 7 dedicato alle leve 2009/10. Inoltre non sono mancate le competizioni di pattinaggio di velocità le quali hanno visto nella società Hp Savona in Line una grande protagonista.

Valentina Masio ed Emanuela Lo Cicero, amministratrici di Vado On Line alle quali il Presidente Tarabotto ha dato completa fiducia, hanno fornito la propria professionalità tecnica ed organizzativa necessaria per permettere lo svolgimento dell’evento, questo mentre il Coni e Fidelitas hanno dato il proprio prezioso apporto grazie al Presidente Roberto Pizzorno e al Dott. Felicino Vaniglia. “Gli amici del Corbezzolo” con Simona e Roberto hanno invece trasmesso musica e allegria con la loro preziosissima competenza.

La nuova società di calcio White Rabbit United ha contattato club caratterizzati dalla voglia di mettersi in gioco e di divertirsi (tra i quali Virtus Entella, Priamar, Legino, Superba Genova, Finale Ligure e appunto Hp SAvona in Line) che, come il Vado Fc, hanno a cuore i bambini, ottenendo la loro disponibilità a vestire “White Rabbit United”. La presenza poi dell’ex attaccante di Savona e Vado FC (oggi direttore sportivo del Messina Calcio in Lega Pro) Cesar Grabinski è stata la classica ciliegina sulla torta per i bambini. Un ringraziamento va anche al Comune di Quiliano, al Comune di Vado Ligure e alla Decathlon per la preziosa collaborazione, questo mentre i “Figgi du Ma” hanno meritato un grazie speciale per la ristorazione.

Le sorprese sono state davvero tante: Corsica Ferries ha regalato buoni viaggio e le Caravelle ingressi omaggio. Otto poi sono state le coppe individuali per coloro i quali sono stati considerati i “Top Player”, il tutto con Toys Super di Vado Ligure che ha donato buoni da €20,00; insomma, nessuno è andato via a mani vuote. Una tra le sorprese più grandi è stata la possibilità per i vincitori di sollevare la Coppa “dalle Grandi Orecchie”, trofeo che verrà conservato in esposizione per molti anni sul quale verranno incisi i nomi dei vincitori e che verrà riproposto per le edizioni future.

Domenica si è dunque conclusa una giornata davvero meravigliosa, una data da non dimenticare dedicata allo sport e soprattutto alla spensieratezza della gioventù.