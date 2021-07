Vaccino Covid, Toti: "Canale privilegiato per i marittimi negli open day delle Asl" - IVG.it

Liguria. Da domani gli hub del Terminal Crociere di Savona in Asl2, della Fiera di Genova in Asl3 e dell’ex Fitram della Spezia in Asl5 garantiranno un canale prioritario a presentazione, quindi senza prenotazione, per ogni marittimo che desideri ricevere la somministrazione del vaccino, sia prima che seconda dose, seguendo le raccomandazioni del ministero per quanto riguarda le tipologie di vaccino.

Inoltre le stesse Asl hanno dato la propria disponibilità a consegnare i vaccini a bordo, richiesta della nave, per l’inoculazione da parte del medico di bordo.

“La Liguria è accanto ai marittimi – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Siamo consci di quali siano le necessità di questa categoria e quanto i tempi di sosta in porto siano brevi: per questo abbiamo pensato che fosse giusto agevolarli in una questione tanto importante come il vaccino”.

“In questo modo forniamo un servizio importante che ci aspettiamo possa riguardare molte persone, vista l’enorme rilevanza della Liguria dal punto di vista dei traffici marittimi”, conclude Toti, che proprio ai primi di giugno si era soffermato sui marittimi presenti nei porti liguri: quasi 10mila persone.

Sul personale straniero imbarcato sulle navi da crociera italiane e alcune tipologie di traghetti, d’intesa con la struttura commissariale nazionale, la Regione ha sviluppato il suo piano vaccinale per questa categoria.