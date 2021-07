Vaccino Covid, per convincere gli indecisi ora la Regione lancia un "open night Pfizer" e una nuova campagna pubblicitaria - IVG.it

Liguria. “La sera di giovedì 8 luglio ci sarà una open night Pfizer nei principali hub della Liguria, ancora una volta senza prenotazione e con richiamo a 21 giorni”. Ad annunciarlo, questa sera, è stato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Anche in questo caso – ha aggiunto – dopo il grande successo degli open day di Regione Liguria, che nei giorni scorsi hanno visto quasi 8mila prime dosi Pfizer o Moderna somministrate senza appuntamento, l’obiettivo è quello di coinvolgere gli indecisi, agevolare l’accesso alla vaccinazione per il maggior numero possibile di cittadini e dare la possibilità di completare il ciclo vaccinale entro luglio”.

Nella Asl2 proseguiranno gli open day anche il 6, 7, 8 e 9 luglio all’hub del terminal crociere di Savona, con orario 9-18 (l’8 fino alle 24) e l’8, 9 e 10 luglio al Chiostro di Santa Caterina in via Lancellotto a Finalborgo (Finale Ligure) con orario 9-18.

Sono previste un massimo di 500 dosi giornaliere per hub, ad esclusione dell’8 luglio in cui, per quanto riguarda l’hub del Terminal Crociere, è previsto un massimo di 1000 dosi.

Sono invece a oggi 883 i turisti piemontesi che hanno prenotato la seconda dose in Liguria.

“Procedere con la campagna e vaccinare il maggior numero di persone possibile è fondamentale – prosegue Toti – è la sola strada percorribile per tornare alla normalità e lasciarci alle spalle la pandemia. E proprio per convincere chi non avesse ancora deciso di vaccinarsi, proprio oggi è partita, su social, giornali e affissioni, una nuova campagna di Regione Liguria per sensibilizzare la popolazione su questo tema di assoluta importanza”.

“È grazie alle vaccinazioni infatti – conclude Toti – che abbiamo potuto raggiungere una situazione epidemiologica di questo tipo: oggi in Liguria si registrano 5 casi ogni 100mila abitanti a settimana e a oggi abbiamo solo 21 ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, in tutta la regione”.