Vaccini: boom adesioni dei giovanissimi. Toti: "Ritorno alla normalità e sicurezza a scuola" - IVG.it

Boom di prenotazioni in Liguria per la fascia d’età 12-17 anni. Fino ad oggi sono 24.374 i ragazzi che hanno aderito alla campagna vaccinale della Regione, anche grazie al canale dedicato partito lunedì e che in 4 giorni ha già fatto registrare 4.908 prenotazioni.

“Portare la vaccinazione anti covid nei luoghi più frequentati dai ragazzi e dalle loro famiglie durante l’estate – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – risponde esattamente alla richiesta che ho fatto ai direttori generali di individuare per il mese di agosto anche postazioni facilmente raggiungibili, nei luoghi di maggior transito turistico e di passeggio”.

“In questo modo i nostri medici specialisti sono facilmente a disposizione dei giovani e dei loro genitori, per rispondere alle loro domande e spiegare loro l’importanza del vaccino anche per gli under18, che oggi, dopo un anno e mezzo di restrizioni dovute alla pandemia, hanno una vita sociale più intensa e sono purtroppo meno coperti dalla vaccinazione”.

“Il messaggio da trasmettere forte e chiaro – prosegue Toti – è che la loro libertà, la possibilità di tornare a scuola a settembre incontrando i loro compagni e di riprendere una vita normale passano assolutamente attraverso i vaccini. Dobbiamo fidarci della scienza ed evitare che il virus, contagiando un giovane non vaccinato, possa generare nuove e pericolose varianti”.

“Per questo – conclude – stiamo organizzando le open night su tutto il territorio”.