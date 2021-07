Vaccini ai turisti, c'è l'accordo con la Lombardia. Toti: "Estendere al massimo il piano di somministrazioni" - IVG.it

Liguria. Da venerdì 30 luglio anche i cittadini lombardi potranno vaccinarsi in Liguria prenotandosi sul sistema informatico della Regione Liguria. E’ quanto stabilito dall’accordo che verrà siglato oggi tra Regione Liguria e Regione Lombardia.

L’intesa consentirà ai turisti lombardi in vacanza nella nostra regione, con una permanenza pari o superiore ai 15 giorni, di fare la seconda dose di vaccino e a quelli liguri in Lombardia di fare lo stesso. Dopo aver siglato l’accordo a fine maggio con il Piemonte che ha portato a vaccinare fino ad oggi 2.400 piemontesi in vacanza in Liguria, oggi verrà firmata anche l’intesa con la Lombardia.

“Per estendere il più possibile la campagna vaccinale – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – e fare in modo che anche chi viene in vacanza nella nostra bellissima regione possa usufruirne, pur non essendo residente Liguria, e alla luce del grande successo ottenuto con il Piemonte, abbiamo deciso di replicare con la Lombardia, tenendo conto anche dell’alto numero di lombardi che sono proprietari di seconde case in Liguria”.

“L’accordo con il Piemonte era stato il primo nel suo genere in Italia ed è andato molto bene, contiamo di fare altrettanto con un’altra regione a noi vicina che ha numerosi scambi con la nostro territorio con l’obiettivo di garantire un servizio ma soprattutto di accelerare la vaccinazione raggiungendo più persone possibili”.