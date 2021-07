Un'asta di opere d'arte per finanziare le attività del Pd di Albisola - IVG.it

Albisola Superiore. Da domenica 1 a venerdì 6 il circolo PD di Albisola Superiore organizza l’evento “CerAmica e non solo”, asta volta al finanziamento dell’attività del circolo locale che vedrà esposte 8 opere di artisti del territorio.

L’inaugurazione si terrà, in ottemperanza alle normative di sicurezza Covid, presso il Gruppo Alpini delle Albissole (in corso Mazzini 42) domenica 1 agosto alle 21 alla presenza degli artisti.

Nei successivi giorni sarà possibile vedere le opere sempre nel medesimo luogo dalle 17 alle 19.

“Per il nostro circolo è un onore ripartire, dopo un difficile periodo che ha visto l’attività in presenza sacrificata a causa della pandemia, con una iniziativa culturale che vede una collaborazione e una valorizzazione degli artisti locali tramite le loro opere che rappresentano una importante traccia della nostra storia locale – commenta il segretario di circolo Andrea Toso – Per chi fa attività sul territorio è fondamentale saper anche valorizzare seppur con una attività volta al finanziamento le eccellenze locali tante volte dimenticate ingiustamente. Speriamo che questa iniziativa non rimanga un fatto isolato ma diventi una manifestazione abituale”.

Per maggiori dettagli sul regolamento dell’asta si rimanda a questo link.