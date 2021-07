"Un sentito ringraziamento alla Dottoressa della Guardia Medica di Cairo": l'elogio di un paziente - IVG.it

Voglio porgere un sentito ringraziamento alla Dottoressa Levratto Sara in servizio di Guardia Medica a Cairo Montenotte la sera di mercoledì 30.06.2021 che con tempestivo intervento e competenza nell’assistermi, ha permesso di potermi stabilire a causa di una forte lombalgia che mi aveva immobilizzato nei movimenti.

La stessa Dottoressa il giorno successivo inoltre si preoccupava per conoscere le mie condizioni di salute, telefonandomi. Quanto fatto per me è stato un privilegio conoscerLa e sicuramente è importante ricordare ed elogiare le eccellenze quando ci sono assistendo le persone in maniera encomiabile.

Grazie ancora.

Romeo Vittorio Luigi