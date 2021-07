Un questionario per studiare l'effetto di "Luca" su chi vive (o ha soggiornato) nelle location del film - IVG.it

Liguria. Luca, il nuovo film d’animazione prodotto da Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures, è disponibile ormai da diversi mesi sulla nota piattaforma streaming Disney+, dove ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico.

La pellicola, diretta dal genovese Enrico Carosa e ambientata in Liguria, torna sotto ai riflettori dopo il lancio di un questionario realizzato da un team di ricercatori che stanno indagando sulla diversa reazione degli abitanti e dei turisti. La storia del territorio, la geografia, il paesaggio ligure e della sua percezione sono oggi al centro di un’indagine condotta dall’Università degli Studi di Genova e dall’Università degli Studi di Trento, proprio a partire dal lungometraggio in questione.

I due atenei, infatti, hanno basato il loro studio sui soggetti destinatari del “film” e su come lo hanno percepito. Qual è l’opinione della popolazione locale e dei turisti?

Sono stati redatti due questionari diversi: uno da sottoporre alla popolazione locale, mentre l’altro (redatto in diverse lingue) da sottoporre ai turisti (di altre regioni ma anche Stati).

Il questionario, per la popolazione locale, può esse compilato in forma anonima cliccando qui. Mentre per i turisti il link da raggiungere è questo.