Trofeo Pinocchio, nel tiro con l'arco la Liguria si classifica settima con le ragazze dell'ASD Fenice d'Oro protagoniste - IVG.it

Si è conclusa domenica 27 giugno nello stadio comunale di Abano Terme la fase Nazionale del prestigioso trofeo Pinocchio, uno degli appuntamenti più importanti della stagione per Fitarco perché in gara sono presenti giovani arcieri provenienti da tutta l’Italia.

La nostra regione si è classificata settima, secondo miglior risultato dall’inizio dei giochi nel 1974. Per quanto riguarda la nostra provincia era presente “ASD La Fenice d’oro di Carcare” con due arciere, Tilda Pesce e Rizzo Viola.

Proprio per quanto riguarda le valbormidesi è intervenuta Laura Fanti, membro della società che ha dichiarato: “Grazie ai quattro ragazzi e alle quattro ragazze. Un ringraziamento va anche al presidente regionale Alessio Bevilacqua e ai tecnici Laura Lorenzi, Marco Noceti e Flavio Siri per l’impiego e per lo splendido risultato ottenuto.”