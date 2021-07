Trenta atleti dalla Fontanassa a Tokyo, orgoglio savonese alle Olimpiadi - IVG.it

Savona. Le Olimpiadi di Tokyo danno lustro a Savona, seconda provincia in Italia per numero di atleti in rapporto alla popolazione dopo Livorno e prima di Roma.

Ma come non ricordare anche e soprattutto le stelle dell’atletica che hanno partecipato al Meeting della Fontanassa e che scenderanno in pista a Tokyo a partire da venerdì 30 luglio, a testimonianza dell’alto livello raggiunto dalla creatura di Marco Mura?

Spiega con orgoglio lo stesso Mura: “Abbiamo avuto 109 atleti di 17 paesi e cinque continenti e ben 30 saranno in gara a Tokyo nella specialità che hanno disputato durante il Meeting internazionale Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia, andato in scena il 13 maggio e trasmesso in diretta su Rai Sport”.

Sei di loro hanno centrato il primato stagionale proprio a Savona, a cominciare ovviamente da Marcell Jacobs, che con 9,95 ha realizzato il primato italiano assoluto nei cento metri. Da ricordare poi le prestazioni di Lorenzo Patta, che a Tokyo non correrà i 100 ma con ogni probabilità la staffetta 4×100, di Yupun Abeykoon Mudiyanselage (record nazionale di Sri Lanka) e dello junior Matteo Melluzzo.

Riprende Mura: “A Savona hanno iniziato la loro strepitosa stagione Dalia Kaddari e Alessandro Sibillo, rispettivamente nei 200 metri e nei 400 ostacoli. Luminosa Bogliolo ed Elisa Maria Di Lazzaro hanno consolidato la propria posizione verso i Giochi, mentre il lunghista Filippo Randazzo arriva ai Tokyo forte del primato stagionale realizzato a Savona”.

La Fontanassa si è confermata dunque fucina di risultati di altissimo profilo e quest’anno è stata anche come detto un importante crocevia olimpico.

Conclude Mura: “Sul piano dei risultati siamo il secondo meeting italiano e nella top 50 mondiale”. Merito anche dell’omologazione della pista nei due sensi, che Mura ha “inventato” con lungimiranza.

Avevamo già ricordato l’importante significato promozionale per Savona del Meeting, ma è giusto citare anche in questa occasione il prezioso lavoro di supporto della Fondazione De Mari e del suo presidente Luciano Pasquale, del Comune di Savona con l’ostinato impegno dell’assessore Maurizio Scaramuzza, della Regione Liguria e di Main Sponsor del calibro di Noberasco.

Tanta Savona a Tokyo, motivo in più per fare tifo da venerdì davanti alla tv.