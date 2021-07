Trasporto pubblico: a Palazzo Sisto vertice tra Tpl, sindacati, Comune e Provincia - IVG.it

Savona. Prima commissione consiliare permanente a Palazzo Sisto nel pomeriggio di mercoledì prossimo cui parteciperanno la presidente dell’azienda di trasporto pubblico, i sindacati, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e l’assessore Silvano Montaldo.

Durante l’incontro verranno discusse ed approfondite tematiche più che mai sotto la lente di ingrandimento in queste ultime settimane come il bilancio dell’azienda e la gestione in house.

La seduta si terrà in presenza nella sala consiliare e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.