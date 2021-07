Trasferimento magazzino Conad di Quiliano, Pd: "Fondi dell'area crisi complessa per nuovo sito produttivo" - IVG.it

Quiliano. Nuovo allarme occupazione nel savonese dopo l’annuncio di Conad sullo spostamento del magazzino di Quiliano.

ConadNord Ovest ha infatti annunciato che a seguito di scelte industriali dovute alla fusione tra NordiConad e Conad Tirreno, all’acquisizione di tutti i supermercati Auchan, i nuovi investimenti verranno effettuati in Piemonte con la realizzazione di un nuovo magazzino che verrà costruito in località Fossano, con il progressivo trasferimento delle attività. Quanto alle tempistiche indicate: inizio tra sedici mesi, dunque fine 2023 o inizio 2024.

Nessuna possibilità di rimanere nel savonese. In ballo circa 230 posti di lavoro oltre all’indotto. Conad ha specificato l’opzione del trasferimento dei lavoratori, ma non tutti potranno spostarsi.

“Il circolo Pd di Quiliano esprime forte preoccupazione per l’annuncio dei vertici di ConadNordOvest relativo alla decisione di spostare, entro il 2023, il magazzino logistico di Quiliano in un nuovo sito piemontese a Fossano. Decisione che, in una situazione occupazionale già difficile della nostra provincia, mette a rischio numerosi posti di lavoro tra lavoratori diretti, indiretti più l’indotto” afferma il segretario cittadino Paolo Veirana.

Il circolo chiede a tutti gli attori istitizionali e non, e in particolare modo all’amministrazione comunale di Quiliano, di mettere in atto tutte le attività per ricercare e trovare le soluzioni percorribili, vista la possibilità di accedere a fondi e finanziamenti legati all’area di crisi complessa riconosciuta alla nostra Provincia, in modo che il sito torni produttivo nel minor tempo possibile.

“Questo per fare in modo che si concretizzino nuove attività, atte a garantire occupazione di qualità, per tutti i lavoratori residenti, che non seguiranno l’azienda” conclude.