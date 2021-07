Traffico Albisola, sindaco: "Con ripartenza e completamento Aurelia Bis riprendiamo in mano bozza spostamento casello" - IVG.it

Albisola Superiore. Tempi più celeri, ma soprattutto date certe per la ripartenza dell’Aurelia Bis e lo spostamento del casello autostradale di Albisola: è questo quanto si sta cercando di ottenere in questi giorni per dare una spinta verso il miglioramento della viabilità tra Albisola e Savona. E infatti qualche segnale importante è arrivato.

Il Governo ha deciso di commissionare l’opera e nominare un commissario per ridurre i tempi dell’iter procedurale per far finalmente ripartire il cantiere dell’Aurelia Bis fermo da anni. Entro la fine del mese di luglio quindi inizierà il commissariamento dell’opera, nel mese di settembre è prevista la consegna del progetto esecutivo per avviare una nuova gara d’appalto dei lavori con l’affidamento nel febbraio 2022, in modo da riprendere i lavori nella primavera del 2022. Sono queste le certezze che sono state espresse dall’onorevole Raffaella Paita in visita ad Albisola per parlare della delicata situazione infrastrutturale che ormai blocca da anni il centro di Albisola e non solo.

“Spero che questa sia la volta buona per il completamento di un’arteria ferma da parecchio tempo – è il commento del sindaco di Albisola Maurizio Garbarini -, e solo a conclusione di questi lavori si può parlare invece di ribaltare il casello autostradale che danneggia pesantemente la viabilità nel centro cittadino. Lo spostamento del casello è infatti una conseguenza. Una sorta di bozza di progettazione era stata attuata dal 2015. Ci sarà solo quindi da riprenderla e dedicargli un progetto esecutivo definitivo in modo che anche il casello di Albisola non abbia gli stessi tempi dell’Aurelia Bis”.

Il casello di Albisola, posizionato nel centrale corso Mazzini non permette un libero deflusso dei veicoli: non sono passati molti giorni da quando un tir è rimasto letteralmente incastrato nella rotonda nei pressi del casello autostradale, costringendo l’autista a una manovra d’emergenza salendo sullo spartitraffico e danneggiando la segnaletica.

Per quanto riguarda infatti questi due macro-progetti infrastrutturali, “i Comuni non sono soggetti decisori, ma possono (e devono) richiedere e lavorare per fare sì che gli enti sovraordinati e i soggetti interessati (Ministero delle Infrastrutture, Regione, ANAS, Società Autostrade) siedano al tavolo per portare avanti questi progetti di fondamentale importanza per Albisola” specifica l’assessore Luca Ottonello -. Da soli non possiamo però fare molta strada, occorre che la politica faccia la propria parte e che il Governo e gli altri enti locali contribuiscano a risolvere il problema”.

Intanto, in queste ore si è svolto un tavolo in Prefettura tra i Comuni del comprensorio, il Prefetto, società Autostrade ASPI e Autorità di Sistema Portuale per ottenere una risposta circa l’emissione dell’ordinanza di divieto all’uscita dei mezzi pesanti nel weekend dal casello di Albisola per la quale Autorità di Sistema Portuale ha sollevato perplessità nonostante l’accordo fra i comuni delle due Albisole e quello di Savona.

Questa la risoluzione: il divieto di uscita dei mezzi pesanti il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 21 dal casello di Albisola resta attivo fino al 13 di agosto secondo un decreto ministeriale. Da quella data in poi, il divieto proseguirà con una nuova ordinanza che verrà elaborata dal sindaco.