TPL Linea, i biglietti dell'autobus si vendono in spiaggia - IVG.it

Sostenibilità ambientale e turistica nel segno dell’utilizzo del mezzo pubblico per evitare spostamenti con mezzi privati: questo l’obiettivo del nuovo servizio attivato da TPL Linea grazie ad una convenzione per l’acquisto di biglietti alla spiaggia libera attrezzata del Malpasso a Finale Ligure.

Si tratta di una nuova rivendita per turisti e clienti della spiaggia, che potranno usare l’autobus e i mezzi del trasporto pubblico locale in una zona particolarmente critica per la viabilità e i parcheggi.

Il servizio sarà già attivo da questo week end: in spiaggia sarà visibile e consultabile un pannello con gli orari di transito dei bus della linea 40/ della tratta Savona-Finale Ligure, oltre agli orati dei treni per eventuali coincidenze o altre necessità di trasporto.

Le fermate bus, sia in direzione Finale, quanto in direzione Savona, sono proprio davanti alla spiaggia finalese.

“La possibilità di acquistare i titoli di viaggio grazie ad una apposita biglietteria sulla spiaggia si inserisce nella progettualità dell’azienda di trasporto rivolta ad incentivare la mobilità con i mezzi pubblici” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Un altro servizio messo in atto dalla nostra azienda grazie alla collaborazione con Finale Ambiente che gestisce una delle spiagge maggiormente frequentate della riviera savonese. Una mobilità sicura senza spostarsi con l’auto o con mezzi privati, evitando fenomeni di congestionamento viario e di caos parcheggi che mettono a rischio anche la sicurezza stradale della zona”.

“Come per il nuovo servizio navetta avviato nei comuni del Golfo dell’Isola, siamo di fronte ad una svolta nel settore del trasporto pubblico locale, con nuovi servizi ad hoc nella stagione estiva e per un turismo sostenibile: una sfida che TPL Linea è pronta ad affrontare” concludono i vertici dell’azienda di trasporto savonese.

TPL Linea ricorda che i titoli di viaggio possono essere acquistati, oltre che presso le rivendite autorizzate, anche elettronicamente tramite Sms oppure utilizzando l’applicazione MyCicero.