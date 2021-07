Tpl, le minoranze di Savona chiedono l'audizione in commissione consiliare: "Trasporto pubblico sempre più in decadenza" - IVG.it

Savona. Ascoltare il presidente di Tpl Linea Simona Sacone, i sindacati e la Rsu, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e l’assessore Silvano Montando per discutere del bilancio dell’azienda e della gestione “in house”. E’ questa la richiesta che i consiglieri comunali di minoranza di Savona Marco Ravera (Rete a Sinistra), Manuel Meles e Salvatore Diaspro (M5S), Elisa Di Padova e Cristina Battaglia (Pd), Barbara Pasquali (Italia Viva) e Mauro Dell’Amico (Noi per Savona) hanno rivolto al presidente della prima commissione consiliare del Comune di Savona.

A precisare meglio le ragioni della richiesta è Manuel Meles, che ieri mattina ha partecipato alla manifestazione organizzata dai lavoratori di Tpl: “Credo che la prima regola di chi fa politica debba essere quella dell’ascolto, e, ancora una volta, ho ascoltato i disagi degli autisti, parafulmini di un servizio di trasporto pubblico sempre più in decadenza, come del resto l’intera città – spiega – I problemi del trasporto pubblico sono sotto gli occhi di tutti: manutenzioni carenti, autobus vetusti, assenza di sicurezza per utenti e autisti, scarsa competitività del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato, politica della mobilità totalmente assente”.

“Come se non bastasse, la Provincia ostacola l’approvazione del nuovo statuto, aumentando l’incertezza sul futuro aziendale, e lo fa solo per penosi giochi politici: per questo depositeremo una richiesta di commissione insieme a tutta la minoranza, perché lavoratori e utenti meritano risposte da chi amministra il territorio”.

“Noi abbiamo le idee chiare: serve un piano urbano della mobilità sostenibile, che attraverso un percorso partecipato, organizzi la mobilità locale da qui a 10 anni, tenendo conto della domanda, dell’andamento demografico, del contesto socio-economico e ambientale. Attraverso questo strumento pianificheremo gli spostamenti dei savonesi e il corretto uso degli spazi a favore di politiche della mobilità basate sulla velocità di spostamento, sulla tutela ambientale e sulla valenza sociale: ci consentirà quindi di programmare gli investimenti adeguati in mezzi e infrastrutture, garantendo ai savonesi un trasporto pubblico di qualità, accessibile, veloce, sicuro e sostenibile, per utenti e autisti, come atteso ormai da troppo tempo”.