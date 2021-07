Tpl, autista in servizio resta a piedi prima di arrivare al presidio: "Problemi tecnici all'ordine del giorno, scarsa manutenzione" - IVG.it

Savona. Stava svolgendo il normale servizio di linea, nella fascia oraria garantita, quando il bus di Tpl Linea si è improvvisamente fermato. E’ successo questa mattina a Savona, intorno alle 7.00, proprio all’angolo tra via Giacchero e corso Mazzini, con il mezzo rimasto bloccato in mezzo alla strada, creando non poche criticità.

“Ho dovuto parcheggiare in curva, con l’autobus che ha occupato entrambe le carreggiate e con inevitabili disagi alla circolazione. Sono dovuto scendere e regolare il traffico… Vista la situazione di pericolosità” racconta Corrado davanti al Comune di Savona, nel giorno dello sciopero del trasporto pubblico locale nel savonese.

“Il parco mezzo dell’azienda è alla frutta…” sottolinea Fulvio Bello della Faisa Cisal: “Ci scusiamo con l’utenza e la cittadinanza per la protesta di oggi, ma chiediamo aiuto anche a loro per sostenere la nostra battaglia e garantire bus adeguati al servizio, senza dover incappare i continui problemi tecnici”.

“Guasti sono all’ordine del giorno ormai…” aggiunge ancora Corrado: “Serve investire nel personale di officina, sono 22 nei depositi aziendali e sono insufficienti per assicurare una manutenzione standard rispetto ad un parco mezzi di oltre 200 bus”.

“Gli investimenti sarebbero aumentati, da 1,8 mln a circa 2 mln, secondo l’azienda, tuttavia registriamo continui problemi strutturali ai mezzi in servizio e questa è una delle ragioni dello sciopero di oggi: l’azienda non ci ascolta, speriamo nel supporto dei cittadini e della clientela Tpl” conclude l’esponente sindacale.