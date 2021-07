Tovo 2021, Oddo pronto a correre per il terzo mandato: "Pronto ad affrontare le nuove sfide e a fare il meglio per il paese" - IVG.it

Tovo San Giacomo. Alessandro Oddo correrà per il terzo mandato da sindaco di Tovo San Giacomo. L’annuncio è arrivato poco fa tramite Facebook

“Se la domanda è sempre la stessa ‘Ma chi te lo fa fare?’, anche la risposta è sempre la stessa: l’amore per Tovo San Giacomo e la passione che mi spinge ogni giorno a entrare in municipio – spiega il primo cittadino uscente – Candidarmi per la terza volta a sindaco ha i suoi ‘rischi’ che però sono pronto ad assumermi forte dell’affetto di tanti di voi e del sostegno di una squadra di uomini e donne per bene che, in questi lunghi anni, sono stati sempre al mio e al vostro fianco, in tutte le occasioni, quelle belle ed anche meno belle. Anche se mancano ancora 3 mesi alle elezioni, una cosa oggi mi sento già di dirvi: continuerò a guardare negli occhi tutti voi, come fatto in questi 10 anni quando, come si dice ‘ho messo la faccia’ sempre anche quando non era il caso o l’opportunità e la ricerca del solo consenso mi avrebbero consigliato invece di fare un passetto di lato”.

Rispetto al programma elettorale e dunque ai progetti da mettere in cantiere, il sindaco Oddo afferma: “Ci aspettano sfide fondamentali per il futuro del nostro territorio che dovranno essere affrontate senza improvvisazioni e con concretezza alle quali, come amministrazione, abbiamo da tempo cominciato a dedicare testa, visione e risorse. Come la manutenzione del territorio: sono approvati i nuovi progetti per il riassetto degli abitati da consolidare e per la messa in sicurezza di Gaiado e della borgata Folchi. Alcuni di questi progetti sono in graduatoria per il finanziamento da parte del Governo. E’ stato presentato al gestore del servizio idrico il nuovo progetto e la contestuale richiesta di intervento per il rifacimento della rete fognaria di Bardino Vecchio. C’è poi il riassetto fluviale del Torrente Maremola: i lavori del primo lotto sono in partenza, mentre il progetto per i due successivi lotti sarà finanziato nel 2022 sempre dal Governo e un ulteriore progetto complessivo sarà presentato alla Regione Liguria”.

E ancora: “Sul fronte della rigenerazione urbana dei centri storici minori e delle delle ‘zone BS’, a breve sarà approvato in giunta il nuovo progetto organico per la riqualificazione della borgata Bosi e del completamento di Borgata Casa Boragni con interventi di regimazione delle acque e di valorizzazione delle percorrenze; lo stesso vale per il completamento della zone BS su tutto il territorio comunale”.

Per quanto riguarda lo sviluppo turistico e ambientale “sono stati finanziati dalla Compagnia di San Paolo i lavori per la digitalizzazione dell’archivio del Museo Bergallo e la sua valorizzazione, mentre è in dirittura d’arrivo il finanziamento per il completo redesign interno dell’edificio museale. Lo stesso vale per la sistemazione dei sentieri ‘via del ferro’ e del ‘Valmaremola trail’ con anche la nuova segnaletica. Senza dimenticare le opportunità per il territorio che potrebbero nascere con lo spostamento a monte della linea ferroviaria e soprattutto con il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2021-2027”.

“Io sono pronto ad affrontare queste sfide conscio dei miei limiti e degli errori fatti, ma allo stesso modo consapevole del lavoro di questi anni, dell’impegno messo insieme alle colleghe e colleghi di maggioranza per far crescere Tovo San Giacomo e la sua comunità, con un solo, semplice e sincero obiettivo che dovrà essere il nostro motto: fare il meglio, per tutti”, conclude Oddo.