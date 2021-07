Toti alla consegna dei diplomi ai laureati on line di scienze politiche: "Ripartiamo ovunque, anche da qui" - IVG.it

Regione. “Questa giornata è un segno di ripartenza importante. Credo sia un bel momento per tutti, anche per chi si è dovuto laureare a distanza, senza quel confronto e quell’occasione di incontro che fa parte non solo della formazione universitaria, ma anche della socialità. Ripartiamo ovunque, anche qui, da uno dei gangli fondamentali per formazione delle nuove generazioni. Mi auguro che da settembre si possa fare molta didattica in presenza e poca a distanza, non perché la didattica a distanza non sia utile, anzi in alcuni casi è stata anche un’opportunità per nuove modalità di apprendimento, ma la socialità, l’incontro, il confronto fanno parte della cultura dell’università, e occorre tornare a questo il più presto possibile”.

Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della consegna dei diplomi di laurea riservate ai laureati on line del periodo marzo 2020-maggio 2021, organizzato dal dipartimento di scienze politiche dell’Università di Genova presso l’aula magna dell’Albergo dei Poveri.

“Abbiamo parlato tanto di restart: anche questo momento lo è, per l’università e la Formazione, è un segnale di futuro – dichiara l’assessore all’Università Ilaria Cavo – Una doppia emozione per me esser qui oggi visto che questa è la facoltà in cui ho studiato e, conoscendo la varietà di insegnamenti e ampiezza di vedute che lascia agli studenti, mi sono sentita di dir loro che con questa laurea possono avere uno strumento importante per fare le scelte giuste. Regione Liguria insieme all’Università, nel dialogo con il mondo imprenditoriale, creerà nelle sue competenze quei percorsi di dottorato, di master e di voucher master per quei giovani che vogliono proseguire la loro specializzazione”.