Tornei Estivi Libertas: continuano le iniziative rossoblù con gli Happy Milf 2007/2008 sugli scudi - IVG.it

Vado Ligure. Dopo l’ottimo esordio di sabato 3 e domenica 4 (cat.2005/6) ed il rinvio di sabato 10 e domenica 11 dipeso dalla coincidenza con la finale degli Europei, sui doppi campi del Dagnino sono riprese le attività del circolo gestito dalla famiglia Tona e questa volta è toccato all’esagonale categoria 2007/2008.

Una bellissima due giorni di calcio giovanile in allegria all’insegna del puro divertimento. Sotto l’attenta regia del gruppo organizzativo si sono affrontate oltre ai vincitori anche la seconda classificata “A.C. Denti” (un solo gol di scarto messo a segno da Recagno ha deciso una finale molto equilibrata) e via via “I Trimoni”, “I Bagni Italia”, “I Paperoni” e “I King di Lugano”.

Nella cerimonia di premiazione sono state di conforto le parole spese dal presidente del Vado Fc Franco Tarabotto come sempre positivo e vicino ai giovani. I premi speciali individuali sono andati a Marcello Saettone (I Paperoni) quale miglior portiere, ai capocannonieri Recagno (Happy Milf) e Sicca (Bagni Italia) autori di 7 reti a testa ed infine a Martino Oddera (Happy Milf), eletto come miglior giocatore del torneo. Meritano sicuramente delle menzioni anche il portiere classe 2007 Cerruti, superato soltanto tre volte durante il torneo e Joshua Malagrida, ragazzo appartenente alla leva 2008 arrivato ad una lunghezza di distanza dai capocannonieri del torneo.

Sabato 24 e domenica 25 questa splendida iniziativa si concluderà con i ragazzi delle leve 2009/2010, ciò a conferma della ferma volontà di non arrendersi mai di fronte alle problematiche determinate dalla pandemia in corso.