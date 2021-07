Tornano a Savona le notti bianche: 5 serate all'insegna di divertimento, musica, cultura e solidarietà - IVG.it

Savona. Tornano le notti bianche da giovedì 8 luglio a giovedì 5 agosto: cinque serate fatte di divertimento, musica, cultura e solidarietà.

“Quest’anno con fatica e tempi molto rapidi siamo riusciti a organizzare questo importante appuntamento per la città – afferma l’assessore alle attività produttive per il Comune di Savona, Maria Zunato -. L’auspicio è quello di poter così ripartire con tutte le attività della città e offrire un’occasione sia per i turisti che i residenti che vogliono vivere la città”.

Nei 5 giovedì, la sera, infatti ci saranno animazioni non solo in città ma anche nei quartieri, con musica, cibo e spettacoli. Oltre in tutta la città, sono previsti importanti appuntamenti in determinati luoghi della cultura, come il Priamar, la Pinacoteca, il Museo della Ceramica, il Brandale. Sul Priamar, in particolare, è prevista musica dal vivo con Nuvoleincanto Trio, Nicole Magolie band, Melancholia, Gnu Quartet e Camera con Svista; all’interno della Pinacoteca e del Museo della Ceramica – a ingresso gratuito – visite, approfondimenti e laboratori per bambini; sulla Torre del Brandale visite guidate ogni mezz’ora a partire dalle ore 20 fino alle ore 22.

In piazza Chabrol, inoltre, la Fondazione Museo d’Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo allestisce una piccola mostra dedicata appunto a Milani e Cardazzo. Saranno esposte alcune opere della fondazione che non sono presenti nel percorso espositivo delle sale della Pinacoteca civica di Palazzo Gavotti.

Per le vie del centro storico di Savona sarà possibile anche fare shopping, con l’occasione dei saldi, e apericena ascoltando musica diffusa. Non mancherà anche uno spazio dedicato alla solidarietà: durante la serata del 29 luglio, infatti, sarà possibile fare una donazione per l’ospedale San Paolo di Savona grazie agli stand della Croce Bianca e della Croce Rossa di Savona, alle Principesse e ai Supereroi in Corsia, oltre a Vanni Oddera. In tutte le serate, inoltre, sarà presente un grande impiego di mezzi di soccorso, con la collaborazione anche della Croce Verde di Albisola, per garantire la sicurezza di tutti, oltre gadget e occasioni per bambini e adulti, tra cui il “Tocca Bimbi” e un breve corso di manovre di disostruzione.

Per favorire l’evento, saranno rese pedonali alcune vie della città e l’amministrazione comunale ha dato la propria disponibilità per offrire il suolo pubblico alle attività del centro.

“Queste notti bianche sono state organizzate con l’intervento di molte realtà: Regione Liguria, Confesercenti, Ascom Confcommercio, Costa Crociere e Autorità Portuale, tra le tante”. “Siamo molto contenti di essere riusciti ad estendere i giorni interessati – aggiunge l’assessore Maurizio Scaramuzza -. Con un giovedì di agosto abbiamo così a disposizione 5 serate, invece di 4. Il 6 agosto inoltre sarà prevista una grande sorpresa in Darsena, che sveleremo nei prossimi giorni”.

“Auspichiamo che questi giovedì si possano avvicinare a quelli degli anni scorsi” commenta Laura Filippi di Ascom Confcommercio Savona. “Questa sarà l’occasione per recuperare quel contatto umano che era venuto a mancare con il lockdown. Oltre essere così un mattoncino per la ripartenza economica, lo sarà anche per quella sociale” aggiungono da Confartiginato.