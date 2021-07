Torna la Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia: appuntamento lunedì 12 luglio ad Albissola - IVG.it

Albissola Marina. Lunedì 12 luglio si terrà la nuova tappa della Jet Ski Therapy del 7 volte campione del mondo Fabio Incorvaia. Anche in questa occasione, tanto divertimento per gli speciali campioni che cavalcheranno le onde sulla moto d’acqua insieme al grande Incorvaia.

Dopo l’appuntamento savonese che si è tenuto lo scorso 5 giugno al porto di Savona, questa volta la location “di gara” di sposterà ad Albissola Marina, presso i bagni Soleluna dalle 10 alle 18. Anche in questa occasione a incontrarsi saranno lo sport e la disabilità, “perchè con la follia si possono realizzare grandi sogni” si leggere nella locandina ad hoc.

In questa “gara” saranno 172 i campioni iscritti, 3 le moto d’acqua, 520 gli ospiti accreditati, più di 50 i volontari tra militi della Croce d’Oro Albissola Marina, nucleo cinofilo “il Branco”. Non mancheranno 180 coppe, 350 magliette, 15 gazebi, 4 sedie speciali per accesso in acqua. Sul posto saranno presenti anche un medico rianimatore e due infermieri grazie a CISOM.

All’evento sarà atteso anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che riconferma la bontà e l’importanza del progetto di solidarietà. Per ristorarsi, non mancheranno pizza, focaccia e panini con la nutella. Il parcheggio è gratuito alla “Margonara” sul lungomare prima dei Mirage con pass disabili o della manifestazione.

Per concludere, Fabio Incorvaia ci tiene a ringraziare il Comune di Albissola Marina – in particolare il sindaco Gianluca Nasuti, gli assessori Nicoletta Negro e Elisa Tomaghelli, oltre tutta l’amministrazione – e i bagni Soleluna per l’ospitalità. “Un ringraziamento anche a tutti i nostri sponsor che permettono questa giornata – ci tiene a dire Incorvaia -: SportAbility, Anpas, Mc Donald’s, SandF, Coop Liguria, Soleluna Village, Avis, Latte Tigullio, Croce Oro di Albissola, l’Ordine di Malta corpo italiano di soccorso, Guardia Costiera, Ivg.it, Telenord e Sea&Green”.