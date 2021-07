Tirreno Power: "Le dichiarazioni del biologo smentite dalle autorità competenti" - IVG.it

Savona. “Quanto affermato oggi dal consulente tecnico è smentito dalle autorità pubbliche competenti e dai dati forniti dagli organi di controllo: Arpal Savona, Arpal Liguria, Università di Genova”.

Lo afferma Tirreno Power dopo l’udienza di oggi in Tribunale a Savona nell’ambito del processo a carico di Tirreno Power per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

“Tutto questo nel tentativo di ridefinire sulla base di teorie personali la percentuale dell’impatto ambientale dei gruppi a carbone della centrale di Vado Ligure”.

“Peraltro va ricordato che sul territorio nessun limite di legge per la protezione della salute e dell’ambiente è mai stato superato e che non sono mai state ravvisate criticità nella qualità dell’aria che è sempre stata tra le migliori d’Italia” conclude l’azienda.