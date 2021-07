Tenta di rubare in un'auto parcheggiata e aggredisce i carabinieri: 33enne arrestato - IVG.it

Albenga. Prima tenta di rubare un’auto, poi, all’arrivo, aggredisce i carabinieri. Il tutto sotto l’effetto di stupefacenti. E’ questo l’episodio avvenuto l’altra sera ad Albenga e che ha avuto come protagonista un uomo di origini marocchine di 33 anni.

Tutto è avvenuto precisamente nel quartiere di Vadino quando è stato lanciato l’allarme al 112 per la presenza di un uomo e una donna che stavano rovistando all’interno di una Smart. E’ così che è partita subito una pattuglia dei carabinieri di Albenga che ha raggiunto la zona e sorpreso la coppia in atteggiamenti sospetti. L’uomo si occupava di mettere a punto il furto, mentre la donna – 37enne italiana – con molta probabilità faceva il palo.

Appena l’uomo è stato sorpreso, i carabinieri l’hanno dovuto bloccare per aver reagito con violenza. E’ stato richiesto anche l’intervento di una seconda pattuglia. Fortunatamente il 33enne, che era sotto effetti di sostanze stupefacenti, è stato ammanettato per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto. Nei suoi confronti c’è stata una convalida dell’arresto: l’uomo resta in carcere. La donna invece è stata denunciata a piede libero.