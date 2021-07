Teatro, mostre d'arte, buona tavola, sport outdoor: un attraente sabato di eventi in provincia - IVG.it

Nel 1900 a Parigi nella II Olimpiade l’atleta americano Raymond “Ray” Clarence Ewry vinse tre ori nello stesso giorno nei salti in alto, in lungo e triplo. Un bel record! Anche il 10 luglio di quest’anno potrebbe segnare in qualche misura un record: quello di affluenza di pubblico agli eventi estivi. Pensiamo soprattutto al felice ritorno di attori e registi “su assi”, ovvero in presenza fra le quattro pareti dei palcoscenici della provincia. Oltre ai sipari si apriranno anche le porte delle collezioni museali, delle buone cucine tipiche liguri e delle società sportive.

A Borgio Verezzi Emilio Solfrizzi sarà in scena con “Roger” nella produzione della Compagnia Molière scritta e diretta da Umberto Marino. L’azione si svolge interamente su un campo da tennis e rappresenta un’immaginaria tragicomica partita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un fuoriclasse di nome Roger. Chi si trovasse a dare un’occhiata al testo letterario e poi al monologo teatrale che ne ha tratto Marino troverebbe una grande differenza: nello spettacolo manca tutto l’apparato realistico, compresi oggetti di scena ed effetti sonori.

A Savona Martina Brembati e Michele Guido presenteranno le loro opere realizzate per il Museo della Ceramica nell’ambito del “Bando per Artisti 2020”. Il progetto della prima prevedeva cinquantasei fischietti la cui forma ricorda vagamente un uccellino: durante la performance verranno fatti suonare e diventeranno così una sorta di stormo. L’opera di Michele Guido nasce invece dall’osservazione dell’insetto Andricus Quercustozae, che depone le sue uova all’interno di alcune ghiande innescando un processo che trasforma in architettura il frutto della quercia. Successivamente sulla ghianda inizia a crescere un’escrescenza verde e appiccicosa nutre l’insetto fin quando non è pronto a volare.

A Loano si terrà la prima Sagra di San Francesco. Le due serate saranno accompagnate da musica. Tutto il ricavato sarà destinato al Bando di Solidarietà Padre Santo e alla scuola calcio dell’associazione sportiva dilettantistica San Francesco. La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata insieme all’associazione Focolare Francescano e con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo, Cultura e Sport.

Un’avventura tra acque cristalline, pagaiando tra gli scogli di Punta Predani e navigando sotto le imponenti falesie dolomitiche di Punta del Maiolo. Un’emozione unica, esplorando tutte le fantastiche grotte marine che si aprono lungo il promontorio e tuffandosi nel blu con il bagno all’Isola e la scoperta della sua ricca vita sottomarina. Sono le escursioni organizzate dalla Pro Loco di Bergeggi, in cui una guida ambientale fornisce le nozioni fondamentali sulla tecnica di pagaiata e sulla conduzione in mare delle canoe e descrive da una prospettiva inconsueta e privilegiata i vari aspetti naturali del promontorio e dell’Isola.

L’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze organizza il raduno “Pesca in amicizia – Andrà tutto bene”. Si tratta del consueto appuntamento ludico amatoriale sulle “orme” di Lanzarotto Malocello che l’associazione promuove per trasmettere alle nuove generazioni le tradizioni e la storia della comunità e dedica al ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino, il quale all’inizio del XIV secolo scoprì l’Arcipelago delle Canarie e diede il proprio nome all’isola Lanzarote. Sono previsti premi a sorpresa per tutti gli equipaggi e il premio speciale “La buga di Onorato” al partecipante che cattura più bughe.