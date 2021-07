Team ACM Savona: Livio Regina e Mohamed Elsamanody si aggiudicano un incontro nelle rispettive discipline - IVG.it

Savona. Nella giornata di ieri, domenica 4 luglio, si è tenuto nel capoluogo provinciale una manifestazione di Kickboxing/Grappling e arti marziali miste, gestita dalle organizzazioni Wkafl e WFC, che ha visto impegnati più di 200 atleti, provenienti da tutta la penisola, ma anche dall’estero. Francia, Svizzera in particolare.

Il “Multi Fight” Team savonese, facendo gli onori di casa, ha portato in gara tre atleti che hanno gareggiato in tre diverse discipline.

Livio Regina (ha combattuto due match di kickboxing-K1 rules, pareggiando il primo e vincendo il secondo. Avendo 39 anni, salvo cambiamenti non previsti nel regolamento, avrà ancora un anno a disposizione per gareggiare nella categoria seniors.

Dopo i 40 si passa infatti ai veterani. L’atleta savonese si è detto contento della prestazione offerta, soprattutto per aver tenuto testa ad avversari più giovani e atletici.

Mohamed Elsamanody ha combattuto il primo incontro nella specialità lottatoria del Grappling, nonostante la sconfitta con un avversario più esperto ha messo a segno delle tecniche efficaci guadagnando apprezzabili punti. Successivamente, ha disputato un secondo incontro, vincendolo, nella specialità Mixed Martial Arts. Tra le discipline in programma, probabilmente la più duro e completa, ma allo stesso tempo molto spettacolare da un punto di vista tecnico-tattico.

Il terzo atleta impegnato è stato Giuseppe Noto (classe 79), di 41 anni, ha deciso di fare il suo esordio in gara con una prestazione fatta di cuore e carattere, ma che purtroppo non è bastata per aggiudicarsi la vittoria.

Nonostante la lunghissima giornata, partiti alle 8.30 da Savona e Rientrati a casa alle 23 circa, siamo tornati soddisfatti dell’esperienza acquisita. Cit. “O si vince o si impara”

La sede dell’Acm Savona per gli sport da combattimento, si trova in via Aglietto 71 a Savona e proseguirà le proprie attività anche nei mesi di luglio e agosto.