Tariffe Tari a Finale, minoranza: "Rincari e timori futuri" - IVG.it

Finale Ligure. “Un servizio scadente che lascia la città sporca e trasandata, tariffe in aumento per tutte le utenze (per le non domestiche in parte quest’anno compensate con i contributi Covid) ma soprattutto una dinamica dei costi totali che preoccupa perché evidenzia un trend crescente e conseguenti ulteriori rincari nelle prossime bollette”.

E’ questo quanto espresso dal gruppo di minoranza di Finale “Persone al Centro”, che continua: “Si tratta di una gestione delle tariffe Tari che abbiamo criticato nell’ultimo consiglio comunale e usato per suggerire proposte che coinvolgeranno tutta la città ed il futuro (al momento incerto) di una partecipata come Finale Ambiente. L’idea di fondo è quella di alleggerire la Tari e quindi i suoi pagatori levando i costi di diserbo (quest’anno 129.000 euro) già impropriamente inseriti e sostenerli con risorse differenti. Un esempio sarebbe quella di pagarli con la tassa di soggiorno che ha nel decoro del paese uno dei motivi di applicazione”.

“La futura Finale Ambiente potrebbe essere riorganizzata assegnandole la gestione del verde pubblico e quei servizi ‘fuori perimetro’ secondo le indicazioni dell’ente preposto (ARERA) – aggiungono dal gruppo -. Servizi primari e fondamentali per il decoro della città che al momento risultano carenti: derattizzazione, gestione insetti, cancellazione scritte vandaliche, defissioni di manifesti abusivi e gestione dei servizi pubblici e delle fontane. Un pacchetto completo (da unire a gestione del porto e dei parcheggi) che potrebbe contribuire ad un significativo riordino della città e che non penalizzerebbe i giardinieri comunali che potrebbero occuparsi del verde sotto la via Aurelia e dei punti di interesse turistico in modo da ricreare quella cartolina e quel prestigio che a Finale manca da anni”.

“Si tratta, insomma, di gestire il problema dei costi Tari, per legge integralmente pagati in bolletta, sfruttandoli anche per un riordino generale della macchina organizzativa del comparto che superi le problematiche e ridia impulso e splendore alla città. Si tratta di organizzare e gestire la città con soluzioni strutturali e la sensibilità amministrativa che Finale merita” concludono da Persone al Centro.