Tamponamento in A10: lunga coda e traffico in tilt tra Spotorno e Pietra - IVG.it

Aggiornamento (ore 11:40). Aumenta il traffico causato dal tamponamento di tre auto, avvenuto questa mattina intorno alle 10, al km 65+556 tra Finale Ligure e Pietra Ligure. La lunga coda, ora di 7 km, si estende da Spotorno fino a Pietra Ligure (direzione Francia).

Finale Ligure. Un altro, l’ennesimo, incidente in A10 che, unito ai disagi per i lavori sulla tratta autostradale, manda il traffico in tilt. Si sono infatti formati 4 km di coda tra Feglino e Pietra Ligure in direzione Francia.

Questa volta ad essere coinvolte sono tre auto in un tamponamento a catena. Per fortuna le condizioni dei feriti sembrano non essere gravi.

Sul posto sono intervenute 2 ambulanze della croce bianca di Finale e una della Verde di Finalborgo, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale autostradale. I tre feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure