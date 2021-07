Sviluppo economico, erogati quasi 20 milioni di euro Por Fesr nei primi sei mesi del 2021 - IVG.it

Liguria. Quasi 20 milioni di euro erogati da Regione Liguria in favore delle imprese e degli enti territoriali nel primo semestre 2021. È quanto gestito da Filse, finanziaria ligure per lo sviluppo economico, a chiusura delle certificazioni di spesa dei fondi Por Fesr. “Una cifra importantissima, soprattutto perché realizzata in periodo di piena pandemia – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – che dimostra il continuo lavoro dei nostri uffici, nel dare risposte tempestive all’esigenza di cassa delle aziende”.

Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 sono state infatti quasi 1400 le pratiche erogate, con oltre 14 milioni concessi a fondo perduto e la restante parte in finanziamento. “A questa somma – continua Benveduti -, prevalentemente a sostegno di investimenti produttivi o progetti di ricerca e innovazione, dobbiamo aggiungere i 3,2 milioni di ristori, erogati nello stesso periodo attraverso le Camere di Commercio, che hanno costituito una rilevante iniezione di liquidità nel sistema in chiave anticongiunturale”.

“Di fronte a questo desiderio e impegno delle nostre micro, piccole e medie impese a voler ripartire, faremo del nostro meglio per rifinalizzare ulteriori risorse al fine di soddisfare quante più richieste possibili” conclude l’assessore.