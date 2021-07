Sul bus senza biglietto, picchiano un controllore e i poliziotti: denunciati - IVG.it

Alassio. Nella notte tra sabato e domenica, ad Alassio, i poliziotti del locale commissariato hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo e una donna con l’accusa di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. La donna è stata inoltre denunciata con l’accusa di oltraggio, danneggiamento e lesioni.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti i due, mentre viaggiavano a bordo di un autobus di linea senza biglietto, si sarebbero rifiutati di fornire le proprie generalità inveendo nei confronti dei controllori che, a quel punto, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’equipaggio della Squadra Volante giunto subito sul posto e l’equipaggio dei carabinieri, arrivato nel frattempo n ausilio, hanno faticato non poco a riportare la calma, mentre un controllore, così come i poliziotti, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Per i due denunciati è anche in corso di istruttoria l’emissione del provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Alassio.