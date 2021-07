Stephan El Shaarawy Academy, tanti sorrisi e un pizzico di emozione per il ritorno del Faraone a Savona - IVG.it

Legino. “Perchè si torna sempre dove si è stati bene”: grazie alle celebri note della splendida canzone di Chiara Galeazzo è possibile riassumere il ritrovato approdo di Stephan El Shaarawy all’ombra della Torretta, un rapporto che non ha mai smesso di ardere il quale adesso avrà ulteriore verve proprio per merito dell’academy creata in collaborazione tra il giocatore italo-egiziano e la società del Legino 1910.

Una giornata quella odierna che ha regalato non poche emozioni soprattutto per chi ha visto muovere i primi passi calcistici del Faraone, protagonista indiscusso già con la casacca verdeblù in occasione delle competizioni ed i tornei provinciali.

Dalle vacanze greche alla città natale, Stephan non ha voluto mancare all’inaugurazione dell’academy che porterà i propri connotati, un’importante iniziativa che da lui stesso è stata definita come appassionante e stimolante. Diversi sono stati gli interventi durante la conferenza stampa di presentazione, con El Shaarawy che successivamente alle parole del presidente Carella ha dichiarato: “Sono sempre un po’ emozionato quando torno qui a Legino, sento questa società come la mia casa e non posso fare altro se non ringraziare chi mi ha cresciuto a livello umano e calcistico.”

In seguito il numero 92 della Roma ha parlato del progetto nato in collaborazione con la squadra che lo ha lanciato, un potenziamento del settore giovanile che porterà il suo nome il quale è stato definito come un’iniziativa che lo rende molto orgoglioso e felice, questo anche perchè verrà seguita da persone competenti ed umanamente ineccepibili.

El Shaarawy ha poi scelto di regalare anche un consiglio per i ragazzi i quali tenteranno di eguagliarlo, queste le sue parole: “Credo che la cosa più importante sia avere sempre fame, porsi degli obiettivi tentando di perseguirli con umiltà. Questo ovviamente va fatto senza esaltarsi nei momenti positivi e senza fare drammi quando si presentano quelli negativi, è necessario trovare un giusto equilibrio non perdendo mai di vista la propria voglia di arrivare.”