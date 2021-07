Stephan El Shaarawy Academy, l'attesa sta per finire: il 4 luglio il Faraone sarà a Legino per l'inaugurazione - IVG.it

Savona. Un fuoriclasse con il pallone tra i piedi pronto a prendersi la scena per l’inaugurazione della propria Academy. Si potrebbe annunciare in questa maniera l’arrivo di El Shaarawy nella città della Torretta per l’iniziativa salita alla ribalta martedì 1 giugno, giorno in cui il Faraone savonese ha scelto di rendere noto l’accordo di collaborazione con la società nella quale ha mosso i primi passi.

È infatti celeberrimo il fatto che l’ala della Roma abbia iniziato la propria carriera proprio con la maglia verdeblù, una casacca storica per la nostra provincia che il ventottenne non ha mai dimenticato. È così che, nonostante la militanza in ulteriori diversi club tra Italia ed estero, Stephan continua a ricordare dove tutto è iniziato, un legame affettivo che dalla Capitale lo porterà al Ruffinengo proprio per l’inaugurazione dell’iniziativa da lui promossa.

Un’occasione da non perdere per i tesserati e proprio per gli iscritti al camp, pronti a conoscere il Faraone con un incontro dal vivo che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Di seguito ecco il comunicato della società del presidente Pietro Carella: “Ci siamo! È arrivato il giorno in cui Stephan El Shaarawy darà il via ufficiale alla sua Academy nata in collaborazione con USD Legino. Domenica 4 luglio alle ore 19, presso il Campo Ruffinengo, il calciatore savonese sarà presente per inaugurare la ‘Stephan El Shaarawy Academy’. All’evento, causa norme Covid, potranno partecipare solamente i nostri tesserati e gli iscritti ai Camp organizzati presso il nostro centro. Ricordiamo anche che a causa delle restrizioni ogni ragazzo potrà essere accompagnato solamente da un genitore. Vi aspettiamo per passare nel miglior modo possibile questa giornata di festa.”

Il grande giorno si sta dunque avvicinando, presto il Faraone tornerà a calcare il prato verde del Ruffinengo.