Star Cairo, vittoria di grinta e cuore sul Sanremo - IVG.it

Cairo Montenotte. Le ragazze vincono l’attesissimo derby ligure contro il Sanremo, in una domenica da incorniciare le giocatrici valbormidesi.

In gara 1 Annalisa Poppa schiera in pedana Laura Acierno e affida la regia alla veterana Manuela Papa, la partenza è tutta in salita per lo Star che si trova in svantaggio alla prima ripresa per 3 a 0, ma l’attacco cairese risponde bene con le valide di Manuela Papa, Giorgia Fratini e Chiara Bertoli.

L’attacco sanremese è però agguerrito come sempre e nonostante l’ottima prova della Acierno in pedana e di tutta la difesa in generale, lo Star Cairo rimane sotto di tre punti fino al settimo inning, ma questa volta le ragazze non mollano anzi ci credono più che mai! La rimonta inizia con le valide di Emelda Kopaci e Alssandra Lazzari, poi un lungo doppio di Giorgia Fratini porta a casa i due punti del pareggio, situazione di parità e corridore in terza, zero out, qui la Poppa azzarda e chiama il segnale di “squeeze” , Chiara Bertoli alla battuta smorza la pallina e Manuela Papa vola a casa per il punto della vittoria.