Spotorno, un evento alla Sala Convegni Palace per celebrare la 17sima Bandiera Blu - IVG.it

Spotorno festeggia la sua 17sima Bandiera Blu. L’appuntamento è per giovedì 15 luglio alle ore 21:30, presso la Sala Convegni Palace. All’evento, all’interno del programma Mare da Vivere del G.S. Olimpia Sub, potranno partecipare gratuitamente tutti i cittadini.

Saranno presenti alla serata il sindaco Mattia Fiorini e l’assessore con delega al Programma Bandiera Blu ed Educazione Ambientale del Comune di Spotorno, Gian Luca Giudice, insieme ad altre istituzioni, enti e associazioni invitate.

Interverranno il referente regionale della FEE, il presidente dell’associazione Bagni Marini e un rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Conduce la serata Paolo Cappucciati, videomaker e sommozzatore professionista. Paolo Cappucciati sarà il moderatore – di vasta esperienza – per il focus sulla certificazione bandiera blu. Verranno inoltre proposte al pubblico alcune clip dei fondali del Golfo: le immagini sono state infatti acquisite direttamente da Paolo Cappucciati nelle sue immersioni e la post-produzione è stata curata da Cosimo Cappucciati.

Cosimo Cappucciati.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti. Istituito nel 1987 dall’organizzazione non-governativa e no-profit FEE (Foundation for Environmental Education), il Programma “Bandiera Blu” è condotto in 76 nazioni in tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere nei Comuni costieri e lacustri una gestione sostenibile del territorio prestando particolare cura per l’ambiente.

Per il quindicesimo anno consecutivo la FEE assegna al Comune di Spotorno la certificazione Bandiera Blu. In totale le bandiere così diventano 17 sommando anche quelle del 1999 e 2000.

L’obiettivo principale del Programma Bandiera Blu è quello di promuovere nei Comuni rivieraschi una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche l’attenzione e la cura per l’ambiente. La partecipazione dei Comuni al programma Bandiera Blu è gratuita, sia per quanto attiene la valutazione e la certificazione che per le visite di controllo che sono totalmente a carico della FEE.

L’edizione 2021 delle Bandiere Blu premia 201 Comuni italiani. La Liguria si conferma ancora una volta campione regionale, con 32 località vincitrici, seguita da Campania (19 bandiere), Toscana e Puglia (entrambe con 17 bandiere), e Marche ( 16 bandiere).

Delle 32 bandiere blu della Liguria ben 13 sono nella provincia di Savona: Varazze, Celle, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona località Fornaci, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito e Ceriale.

“Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per il raggiungimento di questo importante traguardo, in particolare l’Associazione GS Olimpia Sub di Spotorno con il suo programma ‘Mare da vivere’ e l’ufficio Ambiente del Comune di Spotorno che ha seguito e coordinato la delicata fase di preparazione della candidatura. Ringraziamenti particolari vanno a Fondazione Cima, a tutto lo staff didattico dell’Istituto Comprensivo di Spotorno, alle educatrici del micronido ‘Gli Orsetti’ e della ludoteca ‘Arbaxia’ per il sostegno all’educazione ambientale rivolta agli alunni e ai fruitori dei servizi educativi per l’infanzia”, commentano dall’amministrazione.

“La certificazione bandiera blu, quindi non si riduce solo al momento della compilazione del questionario di fine anno, ma è un lavoro spalmato sui 12 mesi di tutti gli uffici comunali”, spiegano

“L’obiettivo, adesso, è investire sulla Bandiera Blu 2021 come punto di partenza, come segnale di incoraggiamento a non arrenderci alle avversità ma darci tutti da fare, ciascuno per la propria parte, affinché questa stagione segni un momento di riorganizzazione che ci prepari a competere con strumenti adeguati al post-emergenza sanitaria a cui sarà chiamato l’intero comparto turistico. Rimane ovviamente il target dell’Amministrazione di conquistare la bandiera blu anche nel 2022”, concludono dal Comune.