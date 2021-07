Spotorno, al via il punto di primo soccorso con medico estivo - IVG.it

Spotorno. Al via anche per questa particolare stagione il potenziamento dei servizi medico-sanitari presenti sul territorio cittadino grazie ad una proficua collaborazione tra il Comune di Spotorno e Croce Bianca di Spotorno.

Come spiega Gianluca Giudice “la finalità del punto di primo soccorso è di assicurare sul territorio di Spotorno l’assistenza medica nelle giornate di sabato e domenica nel periodo più caotico dell’estate, in modo da evitare ad ospiti ed ai residenti il trasferimento verso centri attrezzati (ospedali) già oberati dall’eccessivo afflusso turistico e dal relativo ingorgo stradale. Si tratta di un servizio importante molto atteso dai cittadini residenti e ospiti. Tale servizio viene quindi realizzato nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Sistema Sanitario Regione Liguria e quindi prevede, ad esempio, il divieto di accesso alla struttura per chi risulti positivo al triage (febbre superiore a 37,5 °C, tosse, difficoltà respiratorie, ageusia (perdita del gusto) e anosmia (perdita della percezione degli odori). Saranno regolamentati gli ingressi (con un numero progressivo) consentendo l’accesso alla sola persona che dovrà ricevere la prestazione. La presenza di un accompagnatore, indicano le linee guida, è ammessa solo per i minori, le persone non autosuffcienti o quando sia necessaria una mediazione linguistica-culturale. Inoltre è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirugica per chi accede alla struttua e l’igienizzazione delle mani in ingresso e uscita mediante gel alcolico. Occorre sempre mantenere (durante l’eventuale attesa della prestazione) il distanziamento fisico di sicurezza di almeno un metro fra le persone”.

Giudice evidenzia che “il servizio ‘Punto di primo soccorso con medico estivo’ gratuito sarà erogato presso i locali di viale Europa al numero civico 3B, sede locale della ASL2 Savonese, nelle giornate di sabato e domenica dal 10 luglio al 12 settembre 2021. Gli orari saranno pubblicati settimanalmente sul portone di ingresso dei suddetti locali in Viale Europa e sulla pagina facebook del Comune di Spotorno secondo la disponibilità dei medici in servizio. Per richiedere informazioni sullo svolgimento del servizio è disponibile il numero telefonico 019.7415073 da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12”.

“Inoltre, oltre al punto di primo soccorso, nel pieghevole curato dall’assessorato ai servizi sociali sono raccolte, per una agevole lettura, le informazioni sui servizi socio-sanitari e di volontariato presenti sul territorio di Spotorno. Vengono elencati i servizi istituiti al fine di garantire alla popolazione interventi più tempestivi per affrontare eventuali emergenze e fronteggiare il caldo estivo adottando delle semplici raccomandazioni. Ad esempio bere molta acqua, evitare lunghe esposizioni al sole, non bere bibite troppo fredde e in modo veloce e ovviamente evitare le bevande alcoliche. Inoltre è fortemente consigliato fare pasti facilmente digeribili, con molta frutta e verdura e cibi cucinati in modo non elaborato”.

L’app “Where Are U” disponibile sia su Google Play che Apple Store permette di chiamare il Numero di Emergenza Europeo 112 inviando automaticamente i tuoi dati di localizzazione e le altre informazioni che hai incluso nell’app: “L’app acquista l’ovvia importanza nei casi in cui il chiamante non conosca o non sia in grado di fornire dati precisi sulla propria posizione. L’app infatti rileva i dati tramite GPS e/o rete dati e li riferisce al servizio di emergenza per consentire di effettuare l’intervento nel più veloce tempo possibile. Vi invitiamo ad installarlo sul vostro smartphone. Il pieghevole dedicato ai servizi socio sanitari del periodo estivo 2021 è disponibile cartaceo dalla Casa del Turismo, presso la sede della Croce Bianca e la farmacia San Pietro. Inoltre si può scaricare la versione digitale dal sito del Comune di Spotorno”.