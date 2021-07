Spostamento mercato a Savona, Fiva: "Solo in un tratto di via Manzoni non risolve criticità" - IVG.it

Savona. L’assessore al commercio Maria Zunato, insieme alla giunta savonese, lo scorso 7 luglio aveva discusso la proposta di spostare il mercato del lunedì con l’utilizzo di una parte di via Manzoni – nel tratto che parte da via Verzellino e arriva all’altezza di piazza Sisto – “per garantire sicurezza e possibilità di accesso”, con un’attenzione ai plessi scolastici e alla disabilità. Ma oggi arriva una lettera dalla Fiva indirizzata proprio a Zunato.

“La nostra associazione ha espresso tutte le proprie perplessità su tale spostamento ma dietro ad una sua ferma decisione dovuta a motivi viabilistici ne abbiamo preso atto ma non eravamo concordi in quanto non avrebbe risolto i problemi del mercato e avrebbe creato problemi alla città. In tale videoconferenza l’abbiamo anche informata che i fioristi non erano contrari allo spostamento mentre eravamo concordi sull’utilizzo del sistema dell’anzianità come uso e consuetudine” si legge.

Rispetto alla richiesta presentata originariamente da Fiva che prevedeva l’utilizzo di via Manzoni per la sua interezza, “l’amministrazione comunale – aveva spiegato l’assessore alle attività produttive Maria Zunato – ha tenuto conto delle esigenze dei plessi scolastici e dei ragazzi con disabilità”.

“Il progetto dove avevamo dato un cenno di assenso di larga massima era di diversi mesi orsono e si parlava di tutta via Manzoni, di tutte le aree di corso Italia e di liberare oltre i tratti da lei indicati anche via Monti e via Brusco. All’ultimo video-incontro lei ha prospettato solo un tratto di via Manzoni, non tutti gli spazi liberi di corso Italia” conclude il segretario di Fiva nella lettera.