Sport Rotellistici, Edoardo Parasi porta ancora una volta Alassio sul tetto d'Italia - IVG.it

Riccione. Una vittoria netta, l’ennesimo titolo nazionale juniores per Edoardo Parasi, bravo a conservare il primato dello short chiudendo la gara con 126.22 (82.89, 44.33) per 187.34 superando Alex Chimetto, secondo con 131.71 (73.68, 40.03) per 169.72 davanti ad Alex Bonera, terzo con 91.90 (56.45, 36.45) per 150.32.

“Sono davvero felice per Edoardo – il commento di Roberta Zucchinetti, Consigliera incaricata allo Sport del Comune di Alassio – il suo successo è il frutto del tanto lavoro svolto quotidianamente insieme alla mamma Laura Napoli che lo allena da sempre. E poi quale modo migliore per festeggiare il proprio diciottesimo compleanno di farsi mettere al collo l’ennesimo titolo italiano? Ad Edoardo Parasi e all’Olimpia Roller Team di Alassio le mie personali congratulazioni e quelle di tutta l’Amministrazione Melgrati Ter”.